Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»

11 февраля 2026 21:08
Кстати, рейтинги детектива со Суини тоже выше, чем у ее «пиратского» конкурента.

Кинопрокат в России – штука непредсказуемая, но после двух месяцев 2026 года картина вырисовывается любопытная. Детективно-эротичный триллер с Сидни Суини продолжает держаться на верхних строчках официального бокс-офиса страны. И «официального» здесь – ключевое слово.

«Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона, «пиратскую» премьеру которого в России откладывали из-за новогодних праздников, уверенно лидирует в «теневом» бокс-офисе: 1,222 млрд рублей сборов. При этом триквел культовой фэнтези-саги собрал не только больше денег, чем «Горничная», но и претензий.

Парадокс в том, что «Горничную» ругают даже те, кому фильм понравился. У картины 74% от критиков и 92% от зрителей на Rotten Tomatoes, но почти в каждом отзыве звучит: сюжет местами откровенно слаб.

Тем не менее публика идет – во многом благодаря провокационному маркетингу и той самой «перчинке», которой в блокбастерах давно нет.

А вот у третьего «Аватара» с «перчинкой» туго. Ни смелых поворотов, ни свежих идей. Повтор тем из первых частей, затянутые 3 часа 17 минут, блеклые новые персонажи и антагонист, который надоел еще раньше.

Даже при оценках 66%/90% фильм называют самым вторичным во франшизе. Похоже, это будет первая часть саги, не дотянувшая до 2 млрд долларов в мире. И никакие кассовые рекорды в России «Пламя и пепел», увы, не спасут.

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025), «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
