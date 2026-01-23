Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Сюжет бомбовый»: у нового фильма «Левша» с Колокольниковым не нашлось изъянов — из кинотеатра вышла с улыбкой до ушей

«Сюжет бомбовый»: у нового фильма «Левша» с Колокольниковым не нашлось изъянов — из кинотеатра вышла с улыбкой до ушей

23 января 2026 08:56
«Сюжет бомбовый»: у нового фильма «Левша» с Колокольниковым не нашлось изъянов — из кинотеатра вышла с улыбкой до ушей

За стимпанковскую атмосферу отдельный лайк.

22 января в кино наконец-то вышел долгожданный фильм «Левша», и первые зрители внезапно оказались куда благосклоннее, чем можно было ожидать. Историческая драма с элементами детектива, экшена и фантастики уже собирает теплые отклики — причем не только за красивую картинку.

Действие разворачивается в альтернативном Петербурге конца XIX века: дворцы, мосты, узкие улицы — все знакомое, но с легким стимпанковским налетом. В императорском дворце находят загадочную механическую блоху, а расследовать историю поручают молодому офицеру Петру Огарёву.

Его путь пересекается с гениальным тульским мастером по прозвищу Левша — и дальше начинается бадди-муви с погонями, драками и интригами.

Зрители особенно хвалят динамику: скучать фильм не дает. Погони по крышам Петербурга, сцены в соборах, ретроавтомобиль, собранный специально для съемок, — все это выглядит зрелищно, но без ощущения перегруза.

«Сюжет бомбовый»: у нового фильма «Левша» с Колокольниковым не нашлось изъянов — из кинотеатра вышла с улыбкой до ушей

Отдельно отмечают актерский состав. Юрий Колокольников органично вписывается в образ Левши, а дуэт с Огарёвым держится на живых, иногда грубоватых, но уместных диалогах. Музыка и монтаж тоже заслужили похвалы.

Мне безумно понравился весь фильм. Сюжет вообще бомбовый, актеры подобраны, сыграли замечательно свои роли, — говорят в Сети.

К минусам относят сильный отход от произведения Николая Лескова: это не экранизация в привычном смысле, а вольная фантазия. Сюжет местами прямолинейный, а пафосные моменты могут смутить.

В целом «Левшу» описывают как качественное жанровое кино — зрелищное, бодрое и вполне подходящее для похода в кино без завышенных ожиданий. На первых порах фильм заслужил 4,4 балла из 5.

Фото: Кадры из фильма «Левша» (2026 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
900 тысяч зрителей в боевой готовности — «Король и Шут. Навсегда» вот-вот выйдет в кино: все, что известно о релизе 900 тысяч зрителей в боевой готовности — «Король и Шут. Навсегда» вот-вот выйдет в кино: все, что известно о релизе Читать дальше 14 февраля 2026
Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Читать дальше 18 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа «Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа Читать дальше 18 февраля 2026
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Читать дальше 17 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя «Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше