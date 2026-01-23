«Сюжет бомбовый»: у нового фильма «Левша» с Колокольниковым не нашлось изъянов — из кинотеатра вышла с улыбкой до ушей

22 января в кино наконец-то вышел долгожданный фильм «Левша», и первые зрители внезапно оказались куда благосклоннее, чем можно было ожидать. Историческая драма с элементами детектива, экшена и фантастики уже собирает теплые отклики — причем не только за красивую картинку.

Действие разворачивается в альтернативном Петербурге конца XIX века: дворцы, мосты, узкие улицы — все знакомое, но с легким стимпанковским налетом. В императорском дворце находят загадочную механическую блоху, а расследовать историю поручают молодому офицеру Петру Огарёву.

Его путь пересекается с гениальным тульским мастером по прозвищу Левша — и дальше начинается бадди-муви с погонями, драками и интригами.

Зрители особенно хвалят динамику: скучать фильм не дает. Погони по крышам Петербурга, сцены в соборах, ретроавтомобиль, собранный специально для съемок, — все это выглядит зрелищно, но без ощущения перегруза.

Отдельно отмечают актерский состав. Юрий Колокольников органично вписывается в образ Левши, а дуэт с Огарёвым держится на живых, иногда грубоватых, но уместных диалогах. Музыка и монтаж тоже заслужили похвалы.

Мне безумно понравился весь фильм. Сюжет вообще бомбовый, актеры подобраны, сыграли замечательно свои роли, — говорят в Сети.

К минусам относят сильный отход от произведения Николая Лескова: это не экранизация в привычном смысле, а вольная фантазия. Сюжет местами прямолинейный, а пафосные моменты могут смутить.

В целом «Левшу» описывают как качественное жанровое кино — зрелищное, бодрое и вполне подходящее для похода в кино без завышенных ожиданий. На первых порах фильм заслужил 4,4 балла из 5.