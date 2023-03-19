Сюткин раскрыл тайну главной «марсианки» СССР: что не так с Жанной Агузаровой

Для того чтобы музыкант стал успешным и узнаваемым, ему необходимо придумать запоминающийся образ. И бывает так, что вне сцены исполнитель оказывается совершенно другим человеком, который скорее разочаровывает своих поклонников, чем восхищает.

К удивлению многих выяснилось, что Жанна Агузарова - именно такая артистка. На протяжении всей карьеры оно создавала вокруг себя ореол загадочности. Певицу не смущало то, что ее сравнивают с пришельцем, и она сама всячески поддерживала эту тему. Поэтому ее и считали «марсианкой».

Но коллега исполнительницы Валерий Сюткин рассказал, что Жанне не чуждо ничто человеческое. И когда дело доходит до обсуждения гонорара, она всегда активно отстаивает свои интересы. Кроме того, в интервью «Экспресс газете» певец поведал, что у Агузаровой весьма непростой характер. И однажды она просто сбежала перед билинейным концертом группы «Браво».