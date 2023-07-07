Сюткин любит дочь больше жизни: она будто рождена от другого (фото)
В девушке нет ни малейшего сходства со звездным отцом.
Младшую дочь Виолу певцу Валерию Сюткину родила его третья жена Виолетта. Когда пара познакомилась, девушка работала костюмершей. Хотя певец был на 16 лет старше, он влюбился в Виолетту с первого взгляда и ухаживал за ней несколько лет. В результате ему все-таки удалось растопить сердце возлюбленной, и уже 30 лет пара живет вместе.
Через три года Виолетта родила Сюткину дочь. До этого от первых двух браков у него уже было двое детей — Елена и Максим. Певец так любил жену, что решил назвать малышку в ее честь и выбрал созвучное имя — Виола.
Сегодня Виола уже взрослая, в этом году ей исполняется 26 лет. Если раньше поклонники артиста старались найти в девочке черты отца, то с годами стало очевидно: любимая дочка совсем на него не похожа. Виола унаследовала от матери светлые волосы, большие голубые глаза и тонкие черты лица.
Впрочем, на любви отца это никак не сказывается. Сюткин души не чает в Виоле и очень гордится, что они вместе работают в театральном проекте «Черешневый сад».