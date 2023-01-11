Сюрпризы, которые готовит год Водяного Кролика Рыбам

Год Черного Водяного Кролика вступил в свои права. В последующие двенадцать месяцев ушастый и пушистый покровитель будет к кому-то благосклонен и ласков, а к кому-то, напротив, чрезвычайно суров. Узнать заранее, какие испытания или приятные бонусы готовит Водяной Кролик, можно заглянув в персональный гороскоп для каждого знака зодиака. Астрологи выяснили, что среди любимчиков хозяина года оказались Рыбы - рассказываем, что готовит 2023-й представителям водной стихии.

Согласно астрологическим прогнозам, год Черного Водяного Кролика окажется для Рыб крайне перспективным.

Звезды обещают представителям водного знака целый ряд благоприятных перемен, которые коснутся самых разных сфер жизни - карьеры, хобби, любви, здоровья. Вполне возможно, что у некоторых Рыбок случится перевес в той или иной области, например, в отношениях.

Поскольку пушистый Кролик - покровитель уюта и домашнего очага, своим любимчикам он поможет улучшить жилищные условия. В наступившем году Рыбы могут рассчитывать на благоприятные перемены, связанные с домом и его благоустройством. Кто-то наконец сможет приобрести желанную квартиру, другие сделают ремонт, третьи - решатся на переезд из одного города в другой и их будут ждать сопутствующие хлопоты.

В любви у Рыбок также ожидаются большие, но приятные перемены.

Одинокие представители водного знака встретят свою судьбу - знакомство будет неожиданным и поначалу даже может показаться мимолетным, но в дальнейшем станет очевидно, что это нечто большее. Семейные Рыбки могут рассчитывать на долгожданное пополнение - Кролик недаром считается покровителем многодетных пар.

В сфере карьеры представители водной стихии смогут добиться больших успехов, если, конечно, захотят.

Перед Рыбками откроется множество возможностей, вопрос лишь в том, рискнут ли они ими воспользоваться или предпочтут переменам стабильность. Астрологи говорят, что и в том, и в другом случае все будет в порядке, но если Рыбы отважатся на что-то новое, совершенно точно останутся в выигрыше.

Главный совет, который дали эксперты в области астрологии Рыбам - почаще уделять время себе. Полноценный сон, размеренный ритм жизни, правильное питание помогут представителям знака поддерживать свое самочувствие в тонусе. Покой и отсутствие стресса также будут способствовать здоровью Рыб, у которых многие болезни появляются именно от нервов.