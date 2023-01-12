Сюрпризы, которые готовит год Водяного Кролика Близнецам

Для представителей воздушного знака 2023-й пройдет под девизом “Все можно, но только осторожно”.

Астрологи в один голос говорят о том, что год Черного Водяного Кролика, с одной стороны, будет спокойным и стабильным, с другой же, подарит разным знакам зодиака много возможностей попробовать что-то новое, изменить свою судьбу к лучшему. Довольно противоречивым 2023 год будет для Близнецов - представителям воздушной стихии хозяин года сулит приятные сюрпризы, но в то же время их путь не всегда будет устлан цветами. Рассказываем, чего ожидать подопечным Меркурия от наступившего года.

Год Черного Водяного Кролика для Близнецов предстоит неоднозначный.

Астрологи говорят о том, что у уроженцев воздушной стихии будет достаточно возможностей и поводов для крутых маневров и перемен в судьбе, но в то же время им необходимо держать голову в холоде, чтобы избежать неприятных последствий. Главное - распознать, когда Фортуна дает зеленый свет, а когда нужно вовремя притормозить.

Поскольку 2023-й будет для подопечных Меркурия очень насыщенным, им необходимо правильно распределить свои моральные и физические силы - так, чтобы сохранить бодрое состояние на протяжении всего забега, от старта до финиша. Неусидчивым Близнецам будет сложно пойти на это, но периодически им стоит брать тайм-аут и восстанавливать свои ресурсы.

Больше всего благоприятных возможностей выпадет на долю Близнецов в сфере карьеры.

Благодаря успешно выполненным поручениям авторитет этого знака в офисе возрастет, возможно повышение или солидная премия. Если же подопечные Меркурия являются владельцами своего собственного бизнеса, их ожидает сразу несколько выгодных сделок, приток новых клиентов, а следовательно, и финансов.

В личной жизни у Близнецов всегда царит полная неразбериха, однако Кролик - сторонник стабильности в романтических и семейных отношениях, подарит этому знаку целых двенадцать месяцев идиллии. Время от времени уроженцы знака будут испытывать тягу к скандалам или изменам, но стоит преодолеть этот соблазн, поскольку ни к чему хорошему он не приведет.

В целом перед Близнецами будут открыты все дороги - если представители знака будут действовать с умом, останутся в выигрыше и сделают хороший задел на 2024 год.

Возможности, которые выпадают, лучше использовать не откладывая дел в долгий ящик, иначе Фортуна обидится и передумает. Лучше не гневить богиню удачи и покровителя наступившего года.

Читайте также: