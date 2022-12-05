Сюрприз для всего мира: в главном списке лучших фильмов оказалась лента из СССР

Списки самых знаковых и лучших фильмов регулярно составляются многими изданиями по всему миру. Однако рейтинг, который готовит британский журнал Sight & Sound, у экспертов на особом счету.

Дело в том, что обновляется список раз в десять лет и состоит из двух частей. Одну версию списка готовят киноэксперты, редакторы других журналов, продюсеры фестивалей и другие знатоки кино, а другую — прославленные режиссеры. Потом обе части представляют на суд общественности. И если ранее результаты были весьма предсказуемыми, то в нынешнем году любителей кино ждали сюрпризы.

Как оказалось, сразу два советских фильма попали в списки. В рейтинге киноведов на девятом месте расположился «Человек с киноаппаратом», снятый Дзигой Вертовым в 1928 году. При этом в списке кинорежиссеров на восьмом месте находится драма «Зеркало» Андрея Тарковского, которую он выпустил в 1975-м.

Удивление вызвало и первое место рейтинга. На нем расположилась драма «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080», снятая Шанталь Акерман в 1975 году. Фильм неоднократно признавался лучшим и попадал во всевозможные списки, а в рейтинге Sight & Sound оказался впервые и сразу же — на лидирующей позиции. Из-за этого многие эксперты уверены, что попал он туда из-за политической повестки, ведь поставила картину женщина-режиссер, а она непременно должна была выиграть.