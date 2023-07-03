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Киноафиша Статьи Сынулька из «33 квадратных метров» изменился так, что не узнать: теперь он брутал

Сынулька из «33 квадратных метров» изменился так, что не узнать: теперь он брутал

3 июля 2023 20:00
Сынулька из «33 квадратных метров» изменился так, что не узнать: теперь он брутал

Совсем не тот чудаковатый ботаник.

Роль сынульки Андрюши из «33 квадратных метров» принесла Андрею Бочарову всероссийскую популярность. Звездунов-младший веселил зрителей своими перлами и непутевостью. Однако в реальности Бочаров оказался совсем другим человеком.

Андрей часто делится снимками в соцсетях на радость верным поклонникам. Из чудаковатого ботаника он превратился в серьезного мужчину с брутальным лицом и стальным взглядом. Также актер похудел на 20 килограммов, что пошло ему на пользу. Теперь его трудно ассоциировать со Звездуновым-младшим.

Сынулька из «33 квадратных метров» изменился так, что не узнать: теперь он брутал

После «33 квадратных метров» Андрей снимался в нескольких выпусках «Ералаша», а также появлялся в комедийном сериале «Осторожно, Задов!». Сегодня Бочаров занимается озвучкой, а также ведет собственные проекты.

Личная жизнь артиста покрыта тайной. В молодости комик был женат, однако этот брак быстро рухнул. У Андрея есть дочь Ксения, которая окончила МГУ, а также сын Владимир.

Сегодня у 56-летнего Бочарова есть дама сердца. Однако артист не спешит звать ее под венец. Пока его устраивает гражданский брак.

Фото: кадр из фильма «33 квадратных метра», социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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