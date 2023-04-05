Сыну в бабушки годится: честное фото 55-летней Ольги Кабо потрясло народ

Актриса уже не так молода, как прежде.

Ольга Кабо из тех, кто уверен, что поздние роды красят любую женщину. Сына Виктора артистка родила в 44 года. Ей удалось совместить счастливое материнство и успешную карьеру.

Своего наследника звезда от посторонних глаз не скрывает — уже в четыре года Виктор давал интервью журналистам. Сегодня сыну Кабо 10 лет, и он иногда появляется в ее социальных сетях.

На днях знаменитость опубликовала совместное фото с мальчиком, чем шокировала подписчиков. По мнению многих, 55-летняя актриса больше похожа на бабушку Виктора. Все-таки возраст берет свое, и звезда уже не так молода. А вот в качестве мамы малыша гораздо правдоподобнее смотрелась бы дочь Кабо — Татьяна.

Ее артистка родила в 1998 году, когда была замужем за Эдуардом Василишиным. К слову, своими детьми звездная наследница, которая также стала актрисой, пока не обзавелась.