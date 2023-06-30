Сыну принца Уильяма предрекли плачевное будущее: всему виной одна ошибка

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей. Старший Джордж растет наследником престола, средняя Шарлотта становится копией прабабушки Елизаветы II, а младший Луи обретает славу... мальчика-карикатуры.

Дело в том, что 5-летний внук короля за последнее время стал героем мемов и шуток. Все благодаря его живой мимике и бьющим через край эмоциям. Во время публичных мероприятий за реакцией Луи следят все — от простых зевак до фотографов. Они ловят удачные кадры с принцем, которые наутро превращаются в мемы.

Однако недавно королевский эксперт Даниэла Элсер сообщила, что для Луи это чревато проблемами. Он превращается из ребенка в карикатуру и объект поп-культуры. Не все видят на снимках улыбающегося или расстроенного мальчика, для большинства Луи — ходячая шутка. Если ситуация не изменится, то младшего сына Уильяма ждет участь принца Гарри, как считает Элсер. По ее словам, нужно как можно скорее перестать делать из Луи шута.

«И если нам это не удастся, то через 30 лет он будет сидеть на диване и изливать свои обиды голограмме Опры Уинфри»,

— предостерегает Даниэла.