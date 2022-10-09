Сыну покойного Децла 17 лет: вот как Тони выглядит сегодня

Фанаты с удивлением отмечают, как он похож на своего отца.

В 2005 году Децл стал отцом: модель и художница Юлия Киселева родила артисту сына. Молодые родители решили назвать наследника необычным именем Меркурий Антоний Иоанн, но спустя время начали называть его просто Тони. Сегодня Тони, не так давно отметивший 17-летие, активно занимается своей музыкальной карьерой и идет по стопам отца.

О своей жизни наследник артиста рассказывает в социальных сетях. В блогах музыкант активно делится своими фотографиями и хвастается успехами. Например, не так давно он представил свой первый сингл под псевдонимом Juzeppe Junior, который высоко оценили слушатели.

Пользователи Сети не оставляют без внимания публикации Тони. В комментариях они не скупятся на комплименты и постоянно сравнивают артиста с его прославленным отцом.