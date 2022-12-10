Сыну не повезло в генетической лотерее: как выглядят дети женщины, родившейся с лицом старушки

Если вы где-то увидите Екатерину Неженцеву, то вряд ли поверите, что ей всего лишь 25 лет. Девушке не повезло родиться с прогерией – одним из редких заболеваний, в результате которого лицо стареет гораздо быстрее. Помимо кожи могут стареть и органы, но женщину это не коснулось.

Мама девочки не поддалась на уговоры врачей сдать дочь в детский дом и воспитывала ее как обычного ребенка.

Благодаря этому екатерина смогла окончить школу и научилась принимать себя, а позже даже встретила настоящую любовь.

Она воспитывает двух сыновей, но, к несчастью, один из них унаследовал диагноз от матери. И все же мальчик живет в любящей семье, а мама подает ему пример и показывает, что внутренний мир гораздо важнее внешней оболочки. Ребенок учится ценить то, что у него уже есть и, как и его мать, всесторонне развивается.