Сыну Михаила Круга уже 20 лет: вот каким вырос звездный наследник

Александр Круг встретил лишь первый месяц своей жизни, когда убили его знаменитого отца. Ирине Круг пришлось самостоятельно воспитывать наследника, который спустя годы пошел по стопам музыканта и теперь прославляет его фамилию.

В детстве Александр не мечтал оказаться на сцене. Его больше привлекал хоккей и английский язык. Однако в 15 лет его мать неожиданно попросила отправиться вместе с ней в студию и записать композицию. Опыт настолько понравился ему, что он поступил в Щукинское училище и начал выступать на концертах певицы.

Сейчас Александр продолжает свои выступления, но уже далеко не всегда в компании матери. Ирина же не видит ничего плохого в том, что ее наследник тоже занялся музыкой. По ее словам, творчество прославленного шансонье — это их наследие, оно не должно лежать на полке.

При этом внешне артист вовсе не похож на своего отца. Как отмечают пользователи Сети, они никогда бы не догадались о родстве молодого артиста, если бы не звучная фамилия и снимки родителей в его блоге.