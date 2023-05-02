Сыну Маслякова не позавидуешь: что творится в идеальной семье за закрытыми дверями

Несмотря на то, что Александр Масляков и его супруга всегда были очень занятыми людьми, к воспитанию сына они подходили со всей ответственностью. Однако спустя годы их наследник, похоже, переосмыслил свое детство и юношество.

Ведущий Премьер-лиги КВН признавался, что родители чаще всего контролировали его действия. Из-за чего мальчик еще сильнее сопротивлялся воле взрослых. Но это не мешало им продавливать собственное мнение. Масляков-младший в одном из интервью даже рассказал, что любимыми словами его матери были «нет», «нельзя», «не пойдешь» и «не разрешаю». На первый взгляд эта знаменитая семья казалась идеальной, и многие даже завидовали таким отношениям, но за закрытыми дверями могли разворачиваться нешуточные конфликты.

Впрочем, Масляков-младший вовсе не держит зла на родителей. Они воспитали его ответственным мужчиной с прекрасным чувством юмора и самоиронией.