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Сыну Маслякова не позавидуешь: что творится в идеальной семье за закрытыми дверями

2 мая 2023 15:40
Сыну Маслякова не позавидуешь: что творится в идеальной семье за закрытыми дверями

Эта семья казалась идеальной.

Несмотря на то, что Александр Масляков и его супруга всегда были очень занятыми людьми, к воспитанию сына они подходили со всей ответственностью. Однако спустя годы их наследник, похоже, переосмыслил свое детство и юношество.

Ведущий Премьер-лиги КВН признавался, что родители чаще всего контролировали его действия. Из-за чего мальчик еще сильнее сопротивлялся воле взрослых. Но это не мешало им продавливать собственное мнение. Масляков-младший в одном из интервью даже рассказал, что любимыми словами его матери были «нет», «нельзя», «не пойдешь» и «не разрешаю». На первый взгляд эта знаменитая семья казалась идеальной, и многие даже завидовали таким отношениям, но за закрытыми дверями могли разворачиваться нешуточные конфликты.

Впрочем, Масляков-младший вовсе не держит зла на родителей. Они воспитали его ответственным мужчиной с прекрасным чувством юмора и самоиронией.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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