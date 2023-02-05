Сыну Леры Кудрявцевой 32 года: глазам не поверите, увидев его рядом с матерью (фото)

Лера Кудрявцева часто рассказывает поклонникам о своей дочери — четырехлетней Маше. Но у известной телеведущей есть и другой наследник. Первому мужу Сергею Ленюку она родила сына Жана.

Недавно звезда экрана решила опубликовать в социальных сетях фотографию, на которой запечатлена со своим уже взрослым первенцем. Кадр произвел эффект разорвавшейся бомбы. Увидев 32-летнего звездного наследника рядом с матерью, интернет-пользователи не поверили своим глазам и принялись спорить с телеведущей, коротко подписавшей снимок: «Мать и сын».

«Или все-таки брат и сестра?», «Отец и дочь», «Вы кушаете молодильные яблочки», «Вы очень молодо выглядите, приятно быть мамочкой взрослого сына», — гласят комментарии под публикацией 51-летней Кудрявцевой.

Любопытно, что сын знаменитости всего на три года младше ее третьего супруга — хоккеиста Игоря Макарова. Как бы там ни было, большая разница в возрасте совсем не мешает семейному счастью возлюбленных.