Сыну к 50, дочери 17: только взгляните, какими стали дети «отца русского регги» Барыкина (фото)

Александр Барыкин написал множество хитов, которые не устареют со временем. Его обожали и называли «отцом русского регги». Александра Александровича не стало в 2011 году, что потрясло всю страну. Но у него остались наследники, судьба которых до сих пор приковывает внимание.

У Барыкина осталось четверо детей от разных женщин. Его старший сын скоро отметит свое 50-летие, а младшей дочери певца едва исполнилось 17 лет. Не так давно единокровные брат и сестра поделились совместным фото в соцсетях. Поклонники Барыкина были в восторге, увидев наследников артиста.

Сын Георгий родился в первом браке певца с Галиной Березовой.

Он с юности занимался музыкой и мечтал о славе. Однако понял, что у него не получится выйти из тени именитого отца, и решил исполнять его песни. Пользователи Сети заметили, что Барыкин-младший почти не похож на звездного родителя.

А вот дочь артиста Женя, наоборот, растет копией отца. Правда, она предпочитает неформальный стиль: бесформенная одежда, короткая прическа, яркий макияж. Наследница артиста увлекается рисованием. Женя родилась в браке Барыкина с Нелли Власовой, которая была моложе певца на 33 года. Фанаты обвиняли именно супругу в его смерти. Ходили слухи, что она вышла замуж по расчету и не хранила Барыкину верность.