Сыну Евгении Добровольской можно позавидовать: достаточно увидеть его жену (фото)

Многодетная актриса Евгения Добровольская в первый раз стала мамой еще в студенчестве. В 1986 году в браке с Вячеславом Барановым она родила сына Степана. Очень скоро молодые актеры поняли, что поспешили со свадьбой, и развелись. Тем не менее Евгения никак не ограничивала бывшего мужа в общении с ребенком.

Степан вырос фактически за кулисами театра и на съемках, где работала мать. Еще в детстве он пресытился актерской профессией и наотрез отказался идти по стопам родителей. Хотя даже Станислав Говорухин просил Евгению переубедить сына, уж больно яркая и интересная внешность у него была. Тем не менее Степан получил финансовое образование и переехал за рубеж. В 2018 году стало известно о его свадьбе. Избранницей оказалась модель Барбора Бедиова. Девушка была родом из Братиславы и работала в Лондоне в престижном модном доме Calvin Klein.

В Сети судачат, что Степану можно только позавидовать, раз он завоевал сердце роскошной красавицы-блондинки. А в прошлом году Барбора родила сына. Пара назвала мальчика Даниил.