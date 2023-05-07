Сыновья жестоко обошлись с Орбакайте: грязные подробности уже в Сети

Кристина Орбакайте становилась матерью трижды. И если ее дочь Клавдия еще не вырвалась из родительского гнезда, то сыновья Дени и Никита давно живут самостоятельной жизнью, что, как оказалось, приводит к большим семейным проблемам.

По словам певицы, наследники вступили в тот возраст, когда совершенно не прислушиваются к ее мнению. Сыновьям ничуть не интересно, что говорит их мать, и они уверены, что в любом вопросе она точно не будет права.

«Мои мальчики все еще в промежутке „мама, ты ничего не понимаешь“... Но ничего, они успеют», — пожаловалась артистка порталу «Антенна-Телесемь».

При этом Орбакайте не скрывает, что сама нередко обращается к Дени и Никите за советом. Знаменитость признает, что ее сыновья лучше разбираются в мире технологий, в продвижении и даже в творчестве, поэтому она просит у них помощи, позабыв о своей гордости и самоуважении.