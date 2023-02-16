Сыновья в подметки не годятся: отец Дина и Сэма из «Сверхъестественного» стал невероятно хорош

Не секрет, что многие люди хотели бы остаться такими же привлекательными, как и в молодости. Однако Джеффри Дин Морган явно не в их числе, ведь возрастные изменения сделали из него настоящего плейбоя.

Актер известен благодаря роли отца Сэма и Дина Винчестеров. Но в то время его внешность не вызывала такого ажиотажа. А вот его образ в сериале «Ходячие мертвецы» привлёк уже больше внимания.

Роль неоднозначного, но чертовски привлекательного и харизматичного злодея подарила ему толпы поклонниц.

Похоже, что артист явно привлёк какие-то сверхъестественные силы, ведь мало кому удаётся так хорошо выглядеть в его возрасте. Джеффри к тому же отрастил седую бороду, которая только подчёркивает его красоту. Теперь он точно сможет увести фанаток у своих экранных сыновей.