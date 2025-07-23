«Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти

У главной звезды картины был повод бросить съемки и уехать домой, но он остался. И пожалел.

С фильмом «Проданный смех» ситуация откровенно странная: на первый взгляд — детская сказка, но, если знать, что произошло с актерским составом после и во время съемок, то картина воспринимается как подростковый «Фауст» с гнетущей атмосферой и мистическим подтекстом.

Павел Кадочников сыграл в фильме барона Треча — его имя, к слову, читается справа налево как «Черт». По сюжету он забирает у мальчика смех в обмен на способность выигрывать любые споры — завязка максимально «кинговская». Как и то, что стряслось с артистами в реальной жизни. Фильм Леонида Нечаева вроде бы повторяет канву повести Джеймса Крюса, но сказочности тут чуть меньше, чем в готике. Особенно если знать, что случилось за кадром.

Во время съемок сцены в самолете, где герой Кадочникова срывается на Тима, актер неожиданно попросил коньяка. Впервые за все время. Только потом выяснилось: накануне погиб его сын — упал с дерева, снимая закат. А вскоре умер и второй. Один за другим.

Внуки артиста вспоминали, что он как будто постарел на десять лет за ночь. И сам он будто поверил в мистику. Режиссер фильма рассказывал, как Кадочников однажды закатил пышный прием, на котором сам он сидел с хмурым и перепуганным лицом.

«Оказалось, все дело в сыгранном им отрицательном герое, злодее. Ему сказали, что сыновья погибли не случайно и, если фильм выйдет в свет, он и сам умрет».

После премьеры в Ленинграде актер позвонил в Гостелерадио и попросил не выпускать фильм, пока он жив. Артист был уверен: роль злодея принесет смерть и ему. Ленту убрали на полку на семь долгих лет.

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