Сыновья «любовницы» Абдулова выросли как на подбор: осторожно, не влюбитесь

Оксана Калиберда не только талантливая, но и очень красивая актриса. Неудивительно, что ее сыновья растут настоящими красавцами. Хотя многие считают, что своей внешностью парни обязаны вовсе не матери, а весьма известному отцу.

В молодости актриса блистала на экранах, но вскоре после замужества решила оставить карьеру и сосредоточиться на семье. В браке Калиберды с композитором Николаем Кропаловым родилось двое сыновей, Нил и Влас, и дочь Николина. Мальчики росли такими красавцами, что ходили слухи — отец их вовсе не Кропалов, а тайный любовник актрисы Александр Абдулов.

Откуда взялись истории о связи с Абдуловым, актриса не знает. Действительно, в чертах ее сыновей можно найти сходство с молодым Абдуловым, но с самим актером у Оксаны близких отношений никогда не было.

Нил Кропалов попробовал себя на сцене еще в 11 лет. Сегодня свои силы в кино пробует и его младший брат Влас. Также молодые люди занимаются музыкой и ведут свой видеоблог.