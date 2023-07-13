Сыновей-близнецов Шарапова не перепутаешь: их роднит только одно

Владимир Конкин воплощал на экране благородных героев, однако в реальности актер никогда не походил на своих персонажей. Ходили слухи, что артист измывался над своими детьми и открыто изменял своей избраннице.

Конкин был женат на Алле Выборновой, с которой он прожил почти 40 лет. Супруги воспитали троих детей — сыновей-близнецов Ярослава и Святослава и дочь Софию. К сожалению, наследница актера ушла из жизни три года назад: она утонула в бассейне спортклуба.

У сыновей артиста все сложилось куда лучше — сегодня они оба взрослые состоявшиеся мужчины. Пользователи Сети отмечают, что наследники Конкина хоть и являются близнецами, но совсем друг на друга не похожи. Однако их объединяет одна общая черта.

Уже много лет Святослав и Ярослав отказываются общаться с отцом. Так, один из них откровенно рассказал, что Конкин жестоко обращался со своими домочадцами. К сыновьям он был холоден, а жену нередко избивал. Также актер открыто изменял супруге, что стало причиной ее смертельной болезни. Ярослав и Святослав так и не простили своего бессердечного отца.