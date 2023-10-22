Сыном Варлей оказался непростой мужчина: красавец, музыкант и режиссер

Наталья Варлей является одним из главных секс-символов советского кино. В очаровательную циркачку с «французской» стрижкой был влюблен каждый второй мужчина. О личной жизни актрисы ходит множество слухов. До сих пор остается загадкой, кто же отец младшего сына красавицы — Александра.

Молодой человек появился на свет в 1985 году. По одной из версий, артистка родила второго ребенка от узбекского актера Ульмаса Алиходжаева. Повзрослев, Александр Варлей решил пойти по стопам мамы и выбрал артистическое поприще. Правда, на счету мужчины всего несколько ролей в кино, большей частью эпизодических.

Не преуспев на экране, Варлей попробовал себя за кадром: звездный наследник работает режиссером и сценаристом. Важное место в жизни Александра занимает музыка. Поклонник группы The Beatles, одно время он выступал в кавер-группе, исполнявшей хиты легендарного коллектива.