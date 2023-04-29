Сыночек и лапочка дочка: дети Костомарова одинаково красивы, но растут слишком разными

Роман Костомаров не из тех, кто скрывает подробности личной жизни от поклонников. Вместе с супругой Оксаной Домниной спортсмен воспитывает дочь Анастасию и сына Илью, которых до своей болезни нередко показывал в социальных сетях.

Каждое фото звездных наследников широко обсуждается интернет-пользователями. Многие из них считают, что дети олимпийского чемпиона одинаково красивы, но растут слишком разными.

«Доченька похожа на папу, а сын — на маму», — заметил один из подписчиков Костомарова. Однако не только внешность заставляет публику говорить о непохожести брата и сестры.

К своим 12 годам Анастасия уже добилась некоторых успехов в спорте. Дочь фигуриста не стала вставать на коньки, зато занялась теннисом и теперь часто ездит на сборы. Между тем семилетний Илья, в отличие от нее, пока только ищет себя и не проявляет к спортивной деятельности большого интереса.