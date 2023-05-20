Сынишка Авербуха одним жестом растрогал народ: трогательное видео

Илья Авербух воспитывает вместе с молодой женой Лизой Арзамасовой сына Льва. Этим летом наследнику спортсмена и актрисы исполнится два года, но он уже успел стать звездой соцсетей.

Поначалу многие отказывались верить в счастливое будущее супругов, чья разница в возрасте составляет 22 года. Однако возлюбленные не спешат оправдывать худшие ожидания публики. Их семейному счастью можно только позавидовать.

Арзамасова часто делится трогательными кадрами с подписчиками своего блога. Не так давно она показала интернет-пользователям подросшего сына. Всего одним жестом крохе удалось вызвать у интернет-пользователей слезы умиления.

Звезда «Папиных дочек» держала Леву на руках и снимала себя в зеркале. Вдруг малыш послал отражению матери воздушный поцелуй, чем заставил народ ахнуть от восторга.