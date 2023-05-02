Сына звезды «Убойной силы» женила на себе поклонница: только взгляните на нее

Порой известная фамилия приносит человеку лишь трудности и дополнительные испытания в жизни. Особенно если дело касается деятелей искусства.

Так, Федор Лавров в начале своей карьеры оставался в тени знаменитого отца. Николай Григорьевич снялся в сериале «Убойная сила» и успел записать свое имя в историю российского кинематографа. Но когда по актерскому пути пошел и его сын, то общественность отнеслась к этому с недоверием. Однако юноша продемонстрировал зрителям свой талант, и они, наконец, перестали сравнивать начинающего артиста с его папой.

Впрочем, интерес публики к Федору не угас. Выяснилось, что избранницей мужчины стала его преданная фанатка. Девушка Лена специально приезжала на выступления актера и искала с ним встречи. Эта отважная поклонница не обладала выдающимися внешними данными, но была весьма настойчива и решительна. Лавров-младший обратил на нее внимание, и теперь супруги воспитывают двоих очаровательных детей.