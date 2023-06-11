Сына Сергея Есенина знала вся страна: о родстве с поэтом не догадывались

Сергей Есенин слыл роковым ловеласом и похитителем женских сердец. Перед чарами поэта не устояла Надежда Вольпин, рожденная в семье юриста и адвоката Давида Вольпина. Плодом ее отношений с Есениным стал сын Алек, которого отец никогда не видел.

Роман Надежды Давыдовны и поэта стал мучением для обоих. Когда Вольпин забеременела, Есенин был против ребенка. Постепенно он отстранился от своей возлюбленной, которая не согласилась идти на аборт. Сына Алека она родила после расставания с Есениным. Отец так и не пришел на него посмотреть, а через полтора года после появления ребенка поэт скончался.

Александр Сергеевич стал известным советским математиком, правозащитником и философом. У него были серьезные проблемы с властями СССР. Однажды Есенина-Вольпина отправили в ссылку за стихи. Никто даже не догадывался, что он родной сын скандального поэта.

После освобождения Александр Сергеевич продолжал «цеплять» советскую власть, и ему посоветовали покинуть страну. В 70-х сын Есенина перебрался в Штаты, где стал почетным профессором и авторитетным педагогом. Скончался младший сын поэта в Бостоне в 91 год.