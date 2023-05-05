Сына не постеснялась: полуголая Водонаева из «Дома-2» показала лишнее на фото

Алена Водонаева давно покинула шоу «Дом-2», но осталась звездой. У экс-участницы скандального проекта есть армия поклонников, которым все чаще приходится краснеть при виде того, что вытворяет знаменитость.

Прежде телеведущая уверяла фанатов в том, что «голые» фото в социальных сетях — это удел 20-летних, поэтому от нее такой откровенности ждать не стоит. Но когда Водонаева отправилась в отпуск, то забыла про эти слова.

Звезда опубликовала кадр, на котором запечатлена в микробикини. И такой «наряд» показывал больше, чем скрывал. Подписчики поспешили осудить полуголую Водонаеву за столь горячий контент. Фолловеры напомнили 40-летней Алене не только о возрасте, но и о том, что такие публикации могут попасть на глаза ее сыну Богдану.