Сына не постеснялась: Лопырева показала лишнее на публике (фото)

Виктория Лопырева активно развивает не только свою карьеру, но и социальные сети. Знаменитость регулярно делится множеством снимков, при этом на некоторых из них забывает о приличиях.

Так, недавно она поделилась серией фотографий, сделанных во время путешествия в ОАЭ. На одних снимках Лопырева позирует на фоне местных достопримечательностей и показывает своего сына Марка, а на других — красуется стройной фигурой в миниатюрном купальнике, который едва прикрывает тело.

Пользователи Сети не прошли мимо откровенной публикации модели. В комментариях они не поскупились на комплименты, однако осудили Лопыреву за то, что она позволяет себе такие откровенные образы рядом с 4-летним сыном.