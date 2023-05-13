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Киноафиша Статьи Сына не постеснялась: Лопырева показала лишнее на публике (фото)

Сына не постеснялась: Лопырева показала лишнее на публике (фото)

13 мая 2023 13:45
Сына не постеснялась: Лопырева показала лишнее на публике (фото)

Модель совсем не боится откровенных нарядов.

Виктория Лопырева активно развивает не только свою карьеру, но и социальные сети. Знаменитость регулярно делится множеством снимков, при этом на некоторых из них забывает о приличиях.

Так, недавно она поделилась серией фотографий, сделанных во время путешествия в ОАЭ. На одних снимках Лопырева позирует на фоне местных достопримечательностей и показывает своего сына Марка, а на других — красуется стройной фигурой в миниатюрном купальнике, который едва прикрывает тело.

Пользователи Сети не прошли мимо откровенной публикации модели. В комментариях они не поскупились на комплименты, однако осудили Лопыреву за то, что она позволяет себе такие откровенные образы рядом с 4-летним сыном. Сына не постеснялась: Лопырева показала лишнее на публике (фото)

«Классно смотритесь», «Вы очень красивая», «Вам бы поскромнее купальник...», «Выглядите как-то слишком смело», — считают подписчики.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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