Сына не постеснялась: Лопырева показала лишнее на публике (фото)
Модель совсем не боится откровенных нарядов.
Виктория Лопырева активно развивает не только свою карьеру, но и социальные сети. Знаменитость регулярно делится множеством снимков, при этом на некоторых из них забывает о приличиях.
Так, недавно она поделилась серией фотографий, сделанных во время путешествия в ОАЭ. На одних снимках Лопырева позирует на фоне местных достопримечательностей и показывает своего сына Марка, а на других — красуется стройной фигурой в миниатюрном купальнике, который едва прикрывает тело.
Пользователи Сети не прошли мимо откровенной публикации модели. В комментариях они не поскупились на комплименты, однако осудили Лопыреву за то, что она позволяет себе такие откровенные образы рядом с 4-летним сыном.
«Классно смотритесь», «Вы очень красивая», «Вам бы поскромнее купальник...», «Выглядите как-то слишком смело», — считают подписчики.