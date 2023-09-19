Сына Королевой с невестой-стриптизершей унизили на Comedy Club: вот как это было

Знаменитости, как и обычные родители, стараются дать детям все самое лучшее. Обычно отпрыски артистов идут по стопам своих мам и пап, покоряя шоу-бизнес, ведь связи уже налажены. Поэтому на творческий олимп взбираться куда проще, чем простым смертным. Правда, не всегда попытки сделать из дочерей и сыновей новых звезд оборачиваются успехом.

Архип Глушко пытается строить карьеру певца, выпуская совместные композиции с мамой Наташей Королевой, однако на этом поприще парень пока не достиг заметных высот. Недавно молодой человек побывал на шоу Comedy Club вместе со своей возлюбленной, стриптизершей Мелиссой Фокс. Парочку на программе приняли явно не как звездных гостей.

Фокс похвасталась вечером на Comedy в соцсетях. Судя по кадрам, вместе с Архипом они заняли дальний столик, с которого едва видна сцена. Почетных зрителей, с которыми общаются ведущие, на таких местах никогда не размещают.