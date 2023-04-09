Сына капитана Гранта жалел каждый россиянин: его участь проберет до мурашек

Звездный час для Руслана Курашова настал после выхода фильма «В поисках капитана Гранта». В экранизации Жюля Верна 13-летний актер блистательно исполнил роль Роберта Гранта.

После своего триумфа в картине Станислава Говорухина Курашов продолжил играть в кино. Он снялся в лентах «Исчадье ада», «Бульварный роман» и в других картинах. Однако с актерством у Руслана так и не сложилось. В итоге он стал артистом балета народного танца.

Личная жизнь Курашова сначала складывалась неплохо. Он женился на девушке Марине, которая родила от него сына. Но позднее у него выявили серьезное заболевание нервной системы. Чтобы выжить, мальчику требовалось дорогостоящее лечение. У семьи начались проблемы с деньгами, и Руслан решил открыть свой бизнес. Однако в итоге он нажил еще больше долгов. Артист заложил квартиру, но, как оказалось, он заключил сделку с мошенниками.

Его проблема привлекала внимание общественности. За этой историей наблюдала вся страна. Поклонники сочувствовали артисту и пытались ему хоть как-то помочь. К счастью, юристы выявили множество нарушений при заключении сделки и помогли Курашову выйти из почти безвыходной ситуации и сохранить жилье.