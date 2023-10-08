Сына Фроси Бурлаковой обожают в России: точно видели много раз (фото)

Екатерина Савинова сыграла немало ярких ролей, но больше всего запомнилась зрителям как Фрося Бурлакова из картины «Приходите завтра...». В жизни артистка была похожа на свой экранный образ — такая же яркая, общительная и веселая. Но, к сожалению, тяжелая болезнь заставила ее уйти из жизни в 43 года. У актрисы остался 13-летний сын.

Сегодня наследнику звезды уже 66 лет. Лицо Андрея Ташкова знакомо каждому зрителю: на счету мужчины более сотни работ в кино и сериалах. Изначально он не собирался идти по стопам матери, но отправился поступать в театральный за компанию с другом и прошел с первой же попытки.

Ташкову долго пришлось перебарывать природную стеснительность, но к моменту выпуска он уже с ней справился. Андрей смог построить собственную карьеру, и со звездной матерью его уже давно не ассоциируют. А зрители зачастую даже не в курсе родства между артистами, ведь они ценят Ташкова за его талант и проникновенную игру.