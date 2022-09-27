Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сына Елизаветы II запомнят надолго: британцы взвыли от Карла III

Сына Елизаветы II запомнят надолго: британцы взвыли от Карла III

27 сентября 2022 10:15
Сына Елизаветы II запомнят надолго: британцы взвыли от Карла III

Над королем откровенно насмехаются.

Не успел принц Чарльз, ставший королем Великобритании Карлом III, приступить к своим новым обязанностям, как уже отличился. Не будет преувеличением сказать, что этот монарх точно войдет в историю, правда, по неожиданному поводу.

Британские СМИ сообщают, что в стране появилась новая марка сосисок, названная в честь сына Елизаветы II, точнее, в честь его пальцев. По Сети гуляет фото, на котором можно разглядеть кисть Карла III. Многим форма его пальцев действительно напомнила сосиски, у которых, как обещает производитель, поистине «королевский размер».

Теперь интернет-пользователи твердят, что Карла III запомнят как самого «мемного» короля, чья внешность и поведение зачастую становятся поводом для шуток. Между тем ранее горячо обсуждалась новость о том, что британцы взвыли от своего нового короля, который, по мнению многих, не сможет стать достойным преемником Елизаветы.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
6 комментариев
Related video