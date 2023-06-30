Сына Домогарова одни боготворят, другие ругают: присмотритесь внимательнее

Александр Домогаров стал главным секс-символом российского кино на рубеже 90-х и 00-х. Он влюблял в себя эффектной внешностью и талантом. Свой актерский дар артист передал сыну Александру, рожденному в браке с Ириной Гуненковой.

Домогаров-младший пошел по стопам отца и посвятил свою жизнь кино. Он снимался в картинах «Печорин», «Елки», «Дипломат» и других. Но Александр не ограничился одним лишь актерством. Он также пробовал себя в режиссуре и добился в этом немалых успехов.

Звездный наследник снял короткометражную картину «Яма», а также фильм ужасов «Пустите детей» по произведению Стивена Кинга. Всего на счету Домогарова-младшего четыре фильма. Также он снимает рекламные ролики и рассказывает в соцсетях о творчестве.

Многих восхищает разносторонняя личность Александра. Однако находятся и те, кто не разделяет этих восторгов. Поклонники Домогарова-старшего отмечают, что сын не унаследовал шарм своего отца и вырос непривлекательным мужчиной с заурядной внешностью. В отличие от звезды «Бандитского Петербурга», он совсем не тянет на звание секс-символа.