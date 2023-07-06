Сына Бэнксов взяли в «Мэри Поппинс, до свидания» не за талант: стыдно и сегодня

Роль Майкла Бэнкса в картине «Мэри Поппинс, до свидания» принесла Филиппу Рукавишникову всесоюзную славу. Мальчик попал в фильм не случайно — даже сегодня о таком не говорят открыто.

Филипп родился в богемной семье: его отец был скульптором, а мать — популярной балериной. На пробы мальчика привела Анастасия Вертинская, которая приходилась Рукавишниковым близкой подругой.

Сама актриса, кстати, была уверена, что именно ей предстоит сыграть Мэри Поппинс. Но благодаря вмешательству композитора Максима Дунаевского роль досталась его супруге Наталье Андрейченко. А вот Рукавишникову повезло — продюсеры увидели в нем Майкла Бэнкса.

Это роль стала первой и последней в его кинокарьере. Филипп отучился на художника и посвятил свою жизнь этому ремеслу. Его картины известны не только в России, но и за рубежом. Кстати, у Рукавишникова много провокационных работ, от которых покраснеют режиссеры самых откровенных фильмов.

Сегодня Филипп проживает в Амстердаме и продолжает заниматься творчеством. В нем теперь трудно узнать того светловолосого мальчика с челкой: Рукавишников осунулся, обзавелся морщинами и сединами.