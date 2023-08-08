«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы

Год назад певица Любовь Успенская ошарашила публику заявлением: она и Николай Басков теперь родственники. Ведь у них есть общий «сын». Но, прежде чем артистку успели поздравить с прибавлением, выяснилось, что речь шла не о настоящем ребенке, а о подаренном Басковым домашнем питомце. Кота, которого Успенская получила от коллеги, она назвала Ники. Правда, тут ее подстерегал небольшой конфуз.

Дело в том, что котик оказался вовсе не «сыном», а «дочкой». Успенская не слишком внимательно осматривала подаренную кошечку и по ошибке приняла ее за мальчика. Обнаружила это она не сразу, но поспешила поделиться новостями в социальных сетях. Чтобы подчеркнуть комичность ситуации, певица приобрела для своей питомицы очаровательное платье.

С тех пор прошел уже год, и фотографиями кошки Успенская больше не делится. Остается надеяться, что заботится о питомце она с большим вниманием, чем при определении ее пола.