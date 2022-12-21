Сына Александра Малинина не узнать: стал полной копией 64-летнего отца (фото)

В нулевых карьера Никиты Малинина складывалась так, что он вполне мог превзойти своего известного отца — Александра Малинина. Звездный наследник одержал победу в шоу «Фабрика звезд», после чего успешно гастролировал по всей стране. Тогда казалось, что на небосклоне отечественного шоу-бизнеса загорелась новая звезда.

Но со временем популярность исполнителя начала угасать, да и внешне он перестал напоминать того слащавого мальчика, который когда-то покорил миллионы девичьих сердец. Провал артиста многие связывают с тем, что публика всегда сравнивает его с именитым отцом, и часто сравнение это оказывается не в пользу Малинина-младшего. Если с вокальными данными у Никиты все не так уж и плохо, то с продюсированием явно что-то пошло не так, а именитый родитель, судя по всему, помочь своему отпрыску не желает.

Между тем, глядя на снимки певца, интернет-пользователи отмечают, что тот заметно сдал. По мнению многих, 41-летний Никита стал полной копией своего 64-летнего отца. К слову, музыкант не отрицает, что теперь его внешность оставляет желать лучшего. По словам звезды, он начал терять былую форму в прошлому году, после того как прошел вакцинацию от коронавируса.