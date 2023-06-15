Сын звезды «Свадьбы в Малиновке» стал известным актером, вот только об этом догадываются единицы
Артист не хвастался своим знаменитым родственником.
Владимир Самойлов за годы карьеры успел стать одним из самых известных артистов большого экрана. Он покорил зрителей в лентах «Свадьба в Малиновке», «Дни Турбиных» и в других. При этом он старался не распространяться о своей личной жизни, поэтому мало кто знает, что единственный наследник артиста пошел по его стопам.
Так, Александр Самойлов известен зрителям по сериалам «Две судьбы» и «Сибирочка», а также по драме «Слуга государев». Помимо этого, артист в течение многих лет служил во МХАТе имени Горького и в Академическом театре имени Маяковского, на сценах которых воплотил многих персонажей.
Самойлову, как и его отцу, удалось построить успешную карьеру. Он старался не упоминать о своем родстве со знаменитым родственником, поэтому многие его поклонники не догадывались, что прославленный Самойлов — это его отец.