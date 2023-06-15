Сын звезды «Свадьбы в Малиновке» стал известным актером, вот только об этом догадываются единицы

Владимир Самойлов за годы карьеры успел стать одним из самых известных артистов большого экрана. Он покорил зрителей в лентах «Свадьба в Малиновке», «Дни Турбиных» и в других. При этом он старался не распространяться о своей личной жизни, поэтому мало кто знает, что единственный наследник артиста пошел по его стопам.

Так, Александр Самойлов известен зрителям по сериалам «Две судьбы» и «Сибирочка», а также по драме «Слуга государев». Помимо этого, артист в течение многих лет служил во МХАТе имени Горького и в Академическом театре имени Маяковского, на сценах которых воплотил многих персонажей.

Самойлову, как и его отцу, удалось построить успешную карьеру. Он старался не упоминать о своем родстве со знаменитым родственником, поэтому многие его поклонники не догадывались, что прославленный Самойлов — это его отец.