Сын звезды «Мажора» больше похож на ее бойфренда: растет богатырем

Анна Цуканова-Котт впервые стала матерью в 19 лет, когда на свет появился ее сын Миша. Артистка воспитывает своего наследника в любви и заботе, стараясь как можно реже привлекать внимание к своим родным. И поэтому ее редкие публикации не остаются без внимания подписчиков.

Так, в блоге артистки появился снимок с 14-летним сыном, который шокировал подписчиков. На фотографии можно заметить, что Михаил уже намного выше матери и выглядит значительно старше своих лет.

Как призналась Анна, она и сама не ожидала, что ее наследник уже настолько возмужал. По мнению поклонников, юноша похож на возлюбленного артистки и унаследовал красоту матери.