Сын звезды «Мажора» больше похож на ее бойфренда: растет богатырем
Юноша уже намного выше своей звездной матери.
Анна Цуканова-Котт впервые стала матерью в 19 лет, когда на свет появился ее сын Миша. Артистка воспитывает своего наследника в любви и заботе, стараясь как можно реже привлекать внимание к своим родным. И поэтому ее редкие публикации не остаются без внимания подписчиков.
Так, в блоге артистки появился снимок с 14-летним сыном, который шокировал подписчиков. На фотографии можно заметить, что Михаил уже намного выше матери и выглядит значительно старше своих лет.
Как призналась Анна, она и сама не ожидала, что ее наследник уже настолько возмужал. По мнению поклонников, юноша похож на возлюбленного артистки и унаследовал красоту матери.
«Помню его еще маленьким», «Сын-богатырь и мама-крошечка», «О да! Миша должен говорить, что это его девушка», «Новый молодой муж? Миша очень интересный молодой человек», — пишут удивленные пользователи сети.