Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сын звезды «Мажора» больше похож на ее бойфренда: растет богатырем

Сын звезды «Мажора» больше похож на ее бойфренда: растет богатырем

29 июня 2023 08:15
Сын звезды «Мажора» больше похож на ее бойфренда: растет богатырем

Юноша уже намного выше своей звездной матери.

Анна Цуканова-Котт впервые стала матерью в 19 лет, когда на свет появился ее сын Миша. Артистка воспитывает своего наследника в любви и заботе, стараясь как можно реже привлекать внимание к своим родным. И поэтому ее редкие публикации не остаются без внимания подписчиков.

Так, в блоге артистки появился снимок с 14-летним сыном, который шокировал подписчиков. На фотографии можно заметить, что Михаил уже намного выше матери и выглядит значительно старше своих лет.

Как призналась Анна, она и сама не ожидала, что ее наследник уже настолько возмужал. По мнению поклонников, юноша похож на возлюбленного артистки и унаследовал красоту матери.

Сын звезды «Мажора» больше похож на ее бойфренда: растет богатырем

«Помню его еще маленьким», «Сын-богатырь и мама-крошечка», «О да! Миша должен говорить, что это его девушка», «Новый молодой муж? Миша очень интересный молодой человек», — пишут удивленные пользователи сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше