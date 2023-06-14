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Сын звезды «Холопа» удивительно похож на женатого певца: это не может быть совпадением

14 июня 2023 13:15
Сын звезды «Холопа» удивительно похож на женатого певца: это не может быть совпадением

Такое сходство поражает.

Александра Бортич три года назад впервые стала мамой. Звезда «Холопа» не скрывает своего маленького сына от посторонних, что приводит к определенным последствиям.

Сына Александра актриса родила от бизнесмена Евгения Савельева. Несмотря на появление общего наследника, пара распалась. После расставания с возлюбленной предприниматель продолжает принимать активное участие в воспитании крохи.

Но вот досада — Александр совсем не похож на своего отца. В Сети малыша прозвали «маленьким Укупником». И неспроста. Каждый раз, когда Бортич выкладывает фото с сыном, интернет-пользователи отмечают его поразительное сходство с женатым музыкантом.

У Александра такие же белые кудрявые волосы, как и у исполнителя хита «Я на тебе никогда не женюсь». И некоторые даже считают, что это не может быть простым совпадением.

Сын звезды «Холопа» удивительно похож на женатого певца: это не может быть совпадением
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Холоп» (2019)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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