Сын знаменитого российского телеведущего отправится покорять «Голос»

Наследник Дмитрия Губерниева Михаил примет участие в новом сезоне шоу «Голос». Как оказалось, сын артиста мечтает стать профессиональным музыкантом.

Уже через несколько месяцев зрители увидят на экране 11 сезон популярного музыкального проекта. Пока неизвестно, кто окажется в креслах членов жюри, но один сюрприз продюсеры уже раскрыли. За победу в этот раз поборется 19-летний Михаил Губерниев, который справился со всеми кастингами и оказался в числе участников слепого прослушивания.

Как признался спортивный комментатор, он даже не догадывался, что его сын решит побороться за победу в «Голосе». По словам журналиста, он узнал об успехах наследника из новостей и не планирует помогать ему с карьерой.

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Отметим, что Губерниев-старший так же близок с музыкой, как и его сын. Как пишет «Комсомольская правда », спортивный эксперт несколько лет является лидером собственной группы Guber Band и активно дает концерты.