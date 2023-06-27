Сын Зиновия Гердта открестился от фамилии, но его не перестали узнавать: убедитесь сами (фото)

Попрощаться с отцом он успел только на смертном одре.

Известный советский актер Зиновий Гердт был женат трижды, но ребенок у него родился только в первом браке. В 1945 году супруга Мария родила ему сына Всеволода. Увы, семья распалась через семь лет.

Женившись снова, Зиновий Гердт виделся с сыном редко. Сначала он перестал приезжать в гости, а после забывал даже звонить. Мать Всеволода Марию Ивановну такой расклад устраивал — она ревновала сына и не хотела делить его с бывшим мужем.

Третья жена Гердта, Татьяна Правдина, пыталась наладить его отношения с сыном, но все ее усилия прошли даром. Всеволод перестал общаться с отцом и взял фамилию Новиков, как у своей матери.

Всеволод Новиков не любит вспоминать детские годы и избегает общения с прессой. В единственном интервью федеральному каналу он рассказал, что успел попрощаться с отцом незадолго до его смерти. Несмотря ни на что, он считает Зиновия Николаевича хорошим человеком.

Всеволода Зиновьевича до сих пор узнают на улице, зачастую принимая за его знаменитого отца. Несмотря на годы размолвки сын вырос копией актера.