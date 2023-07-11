Сын жестоко обошелся с «миссис Ватсон» - дочь поступила еще хуже

Актриса Екатерина Зинченко прославилась в 23 года, исполнив роль Мэри Морстен в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». К сожалению, эта роль так и осталась одной из самых ярких в карьере актрисы. А в личной жизни женщине везло еще меньше.

В 20 лет актриса вышла замуж за профессора Владимира Мишина. У них родилась дочь Ксения, но, когда малышке было полтора года, Екатерина застала мужа с любовницей. Сегодня Екатерине Зинченко 62 года. Замуж она так и не вышла, но родила еще одного ребенка — сына Феликса.

Дети, как и мужчины, не принесли актрисе счастья. Феликс вырос талантливым молодым человеком, занимался музыкой и кулинарией, но пристрастился к запрещенным веществам. Екатерине приходится постоянно отправлять сына на лечение и реабилитацию.

Отвернулась от женщины и старшая дочь. По словам Екатерины, их отношения испортил квартирный вопрос. Ксюша получила квартиру от отца, поэтому актриса купила жилье только для сына. В ответ на это дочь обвинила Зинченко в том, что та заботится только о младшем ребенке.

Сама актриса считает, что дочь так и не простила ей несчастливого детства. Оставшись одна, Екатерина все силы тратила, чтобы прокормить детей, поэтому не смогла уделить детям достаточно любви и заботы.