Сын жестоко обошелся с Игорем Дмитриевым: за спиной актеру завидовали многие

Игорь Дмитриев был одним из самых востребованных актеров СССР. Он снимался в картинах «Тихий Дон», «Старая, старая сказка», «Летучая мышь», «Покровские ворота» и в других. Однако не все его карьере было гладко.

Сын Дмитриева Алексей подавал огромные надежды. Он отучился на языковеда в Ленинградском университете, после чего отправился на практику в Индию. Оттуда Дмитриев-младший переехал в США, чем сильно насолил отцу.

С тех самых пор перед Игорем Борисовичем закрылись многие двери, ведь его сын посмел перебраться за океан и стал невозвращенцем. Однако находились и те, кто тайно завидовал артисту. В те времена далеко не всем удавалось вот так взять и отправиться в Штаты, а Алексей оказался в числе редких счастливчиков.

Дмитриев тем временем тяжело переживал эту разлуку. Сын почти ничего не сообщал о себе и редко выходил на связь. Родственники смогли воссоединиться лишь после развала СССР. Дмитриев с супругой навестили наследника и убедились, что у него все хорошо.