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Сын жестоко обошелся с Игорем Дмитриевым: за спиной актеру завидовали многие

15 июля 2023 08:00
Сын жестоко обошелся с Игорем Дмитриевым: за спиной актеру завидовали многие

Карьера отца оказалась под угрозой.

Игорь Дмитриев был одним из самых востребованных актеров СССР. Он снимался в картинах «Тихий Дон», «Старая, старая сказка», «Летучая мышь», «Покровские ворота» и в других. Однако не все его карьере было гладко.

Сын Дмитриева Алексей подавал огромные надежды. Он отучился на языковеда в Ленинградском университете, после чего отправился на практику в Индию. Оттуда Дмитриев-младший переехал в США, чем сильно насолил отцу.

С тех самых пор перед Игорем Борисовичем закрылись многие двери, ведь его сын посмел перебраться за океан и стал невозвращенцем. Однако находились и те, кто тайно завидовал артисту. В те времена далеко не всем удавалось вот так взять и отправиться в Штаты, а Алексей оказался в числе редких счастливчиков.

Дмитриев тем временем тяжело переживал эту разлуку. Сын почти ничего не сообщал о себе и редко выходил на связь. Родственники смогли воссоединиться лишь после развала СССР. Дмитриев с супругой навестили наследника и убедились, что у него все хорошо.

Сын жестоко обошелся с Игорем Дмитриевым: за спиной актеру завидовали многие

Фото: кадр из фильма «Нереальная история», Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/https://www.globallookpress.com/
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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