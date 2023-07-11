Сын Заворотнюк унаследовал необычные черты матери: такого сходства никто не ожидал

Модель Анну Заворотнюк часто сравнивают с ее звездной матерью. Но оказалось, что больше всех на Анастасию похожа вовсе не она, а сын Майкл. Поклонники были шокированы сходством на фотографиях, опубликованных Анной в соцсетях.

Майкл Стрюков закончил обучение в МГИМО. Анна Заворотнюк поделилась снимками с церемонии вручения диплома. Поддержать выпускника пришли все близкие, в том числе и отец Дмитрий Стрюков.

Сама Анастасия Заворотнюк на празднике присутствовать не смогла: несколько лет актриса борется с раком и не появляется на публике.

Но фанаты уверены, что Майкл отметил с ней это событие дома.

Подписчики Анны отметили, что парень совсем не похож на отца. Майкл вырос полной копией матери, унаследовав ее мягкие женственные черты и добрые глаза. Из всех детей Анастасии самой похожей на нее считали Анну, но Майкл явно готов лишить сестру этого звания.

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