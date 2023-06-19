Сын Заворотнюк снялся в известном фильме, но мало кто его узнал: оно и неудивительно (фото)

Единственный сын Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков мог стать звездой российского кино. Наследник «прекрасной няни» пробовал себя на актерском поприще, но остался не замеченным широкой общественностью.

Юношу можно увидеть в популярном проекте под названием «Мамы», в котором также снялась и его звездная родительница. В ленте у Майкла, которому тогда было 11 лет, эпизодическая роль, поэтому зрители даже не успели понять, что перед ними сын Заворотнюк.

Повзрослев, Стрюков решил держаться от камер подальше. Парень ведет непубличный образ жизни, отказывается от интервью и не балует интернет-пользователей публикациями в социальных сетях. Но в его жизни все же есть место для творчества: звездный наследник всерьез увлекается музыкой.

Майкл играет на гитаре и отдает предпочтение стилю блэк-метал. Слушателям 22-летний юноша представляет себя как Амбассадора ада.