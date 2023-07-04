Сын Юрия Лозы вызывает неоднозначную реакцию: одни боготворят, другие ненавидят

Единственному сыну певца Юрия Лозы, Олегу, уже 37 лет. Мужчина пошел по стопам отца и посвятил свою жизнь музыке, в которой уже добился больших успехов. Мальчик с юных лет любил петь и часто бывал на концертах отца, но предпочел не эстраду, а оперный вокал.

Олег окончил престижную консерваторию имени Чайковского и устроился на работу в камерную оперу в Вене, на сцене которой играет и до сих пор. Поклонники Юрия Лозы отмечают, что наследник невероятно красив. Когда Олег был начинающим певцом, ему даже предлагали построить карьеру модели — и не кто-нибудь, а сам Вячеслав Зайцев. Но юноша предпочел сосредоточиться на вокале.

Но находятся и те, кто относится к Олегу негативно. По мнению некоторых фанатов, младший Лоза слишком много пиарится на славе отца. Многие также осуждают певца за то, что он учит несколько иностранных языков, а недавно женился на англичанке Ханне Брэдбери.