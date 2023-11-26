Сын Яковлевой уродует себя и бьет тату на лице не просто так: прошел через 7 кругов ада

Денис Шальных не раз признавался в интервью и обрывочных беседах с журналистами, что детство у него было не самым простым. Елена Яковлева была сконцентрирована на работе, поэтому сыну уделяла минимум времени. Его воспитанием занималась бабушка. Поэтому сложно удивляться тому, что ребенок, лишенный материнской любви, вырос ярким и чрезмерно эксцентричным.

В подростковом возрасте Шальных также столкнулся с рядом проблем. Серого и неприметного паренька игнорировали девушки, да и просто друзей завести было сложно. Это и вынудило парня заняться собой и отправиться в качалку. Где, к слову сказать, тоже все получилось «с перебором».

Будучи уже взрослым, Денис столкнулся с непониманием общества, множество закончившихся крахом романтических отношений также оставили свой след на психике молодого мужчины. Одна из бывших девушек, волонтер в приюте для животных, даже обвиняла сына Яковлевой в жестоком обращении с братьями нашими меньшими. Однако доказать ничего не удалось. Возможно, фриковатый образ Шальных сыграл против него, и девушка решила, что тот агрессор. Сейчас Шальных работает спортивным инструктором.