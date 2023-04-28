Сын Высоцкой и Кончаловского очень похож на известного актера: правду не скрыть

Андрей Кончаловский был не раз женат и успел обзавестись семью наследниками. Младшим из них стал Петр, появившийся на свет в 2003 году в браке режиссера с Юлией Высоцкой.

Супруги не так часто показывают юношу своим поклонникам. Да и сам Петр старается реже появляться на публике. Тем не менее полностью от посещения светских мероприятий он не отказывается.

Когда сын Высоцкой и Кончаловского выходит в свет, то многие с удивлением отмечают, что он похож не на отца и не на мать. С возрастом Петр становится копией известного актера и режиссера, а по совместительству своего дяди — Никиты Михалкова.

Многие поклонники супружеской пары надеялись, что звездный наследник продолжит семейную династию и станет актером. Однако юноша не оправдал чужих ожиданий и выбрал для себя профессию архитектора, о чем, впрочем, вряд ли жалеет.