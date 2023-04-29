Сын Влада Листьева стал точной копией покойного отца: мурашки по коже от такого сходства

Влад Листьев несколько раз становился отцом, но лишь младший сын Александр решил пойти по его стопам. Долгое время он учился в Англии, а в России окончил Московский международный университет и устроился на телевидение.

Листьев-младший предпочел не пользоваться славой своей фамилией и строил карьеру с самого нуля. Он начинал как администратор на многих популярных проектах, но со временем возглавил их. Например, в его послужном списке числятся «Последний герой», «Фабрика звезд» и другие популярные шоу.

Александр повторил не только карьеру своего отца. Как отмечают поклонники, с годами он становится все больше и больше похож на популярного продюсера. При этом унаследовал Александр даже поведение Листьева и удивляет пользователей Сети своей сдержанностью и тонким чувством юмора.